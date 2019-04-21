عمومية «الصحافيين» تعتمد تعديلات على النظام الأساسي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أقرّت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الصحافيين الإماراتية في اجتماعها، الخميس الماضي، بحضور عدد من الأعضاء العاملين، تعديلات على النظام الأساسي للجمعية في ما يخص العضوية للأعضاء ومجلس الإدارة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد الحمادي، إن «التطورات الحديثة في الساحة الصحافية والإعلامية جعلتنا نفكر في إجراء تعديلات على النظام الأساسي للجمعية، الذي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ وضعه عام 2000، أي من بداية تأسيس الجمعية».

وتلا الحمادي المواد التي تم تعديلها على الأعضاء الحاضرين، مضيفاً أن الجمعية عرضتها قبل الاجتماع على وزارة تنمية المجتمع، ويتم إقرارها بعد موافقة الجمعية العمومية عليها.

وأضاف أن التعديلات الجوهرية هي في المادة التي تخص العضوية، إذ أضيف إلى العضوية رؤساء تحرير الأخبار، والمحررون في مراكز الأخبار التلفزيونية والإذاعية، والمراسلون، والمذيعون، والمصورون التلفزيونيون، وكذلك الصحافيون، والمحررون الإلكترونيون، والمراسلون، والمصورون العاملون في المواقع الإلكترونية الإخبارية، والمؤسسات الإخبارية المرخصة من المجلس الوطني للإعلام.

واشترطت العضوية أن يكون المرشح للعضوية قد عمل في مهنة الصحافة والأخبار لفترة لا تقلّ عن عام بالنسبة للعاملين في الإعلام الرقمي.

وأضاف الحمادي أنه بالنسبة لمدة عضوية مجلس إدارة الجمعية، فقد تم تعديلها إلى ثلاث سنوات بدلاً من سنتين، ولا تجوز إعادة الترشح لأكثر من ثلاث دورات متتالية، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يتولى منصبه لأكثر من دورتين متتاليتين.

وبعد انتهاء الجمعية العمومية غير العادية، التي اعتمدت التعديلات على النظام الأساسي، انتقل رئيس مجلس الإدارة إلى جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية، وناقش الأعضاء الحاضرون التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، والتقرير الإداري المقدم من مجلس الإدارة عن العام الماضي.

وقال الحمادي إن مجلس الإدارة نظّم أكثر من 60 فعالية ونشاطاً، خلال العام الماضي، منها الدورات التدريبية، والندوات والمؤتمرات، وورش العمل، إضافة إلى المشاركات المحلية والخارجية، في مؤتمرات وندوات وورش عمل نظمها الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب، واتحاد الصحافيين الإفريقيين، والزيارات إلى القاهرة.

• العضوية تشترط أن يكون المرشح لها عمل في الصحافة والأخبار لفترة لا تقلّ عن عام، بالنسبة للعاملين في الإعلام الرقمي.