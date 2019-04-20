بالفيديو .. وضع حجر الأساس لبناء أول معبد هندوسي في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - ابوظبي

شهدت أبوظبي، اليوم وضع حجر الأساس لأول معبد هندوسي في أبوظبي، والذي سيقام في منطقة بومريخة على طريق أبوظبي دبي، وذلك في حضور رئيس الطائفة الهندوسية في الهند قداسة ماهاني سوامي مهراجا، ووزير التغيير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الدولة للتعليم العالي الدكتور احمد بالهول الفلاسي، ورئيس دائرة تنمية المجتمع أبوظبي الدكتور مغير الخييلي، والسفير الهندي في الإمارات نفديب سينغ سوري، والآلاف من الجالية الهندية في أبوظبي.

وأكد الدكتور مغير الخييلي، في كلمته خلال الحفل، أن وضع حجر أساس لمعبد هندوسي في أبوظبي، يعكس عمق العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند، ويبعث رسالة سلام من هذه المنطقة إلى العالم أجمع.

وأشاد رئيس الطائفة الهندوسية بالإمارات كعاصمة عالمية للتسامح والمحبة تلك المبادرة في إطار تعزيز الدور العالمي الذي تلعبه الدولة كعاصمة للتعايش والتلاقي الحضاري"، مؤكدا أن هذه المبادرة تمثل امتدادا حقيقيا للقيم التي أرساها ورسخها في وجدان أمته القائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

من جانبه أكد السفير الهندي في الإمارات، نفديب سينغ سوري، أن بناء معبد هندوسي في إمارة أبوظبي يعكس التزامها الراسخ بتعزيز قيم ومبادئ التسامح كواحدة من أكثر دول العالم تنوعا والتي تعد موطناً لكل الأديان.