«عبر العالم في رمضان» مبادرة لتعزيز التسامح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشكل فعالية «عبر العالم في رمضان»، التي تنفذها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي خلال شهر رمضان، وسيلة لتعزيز التسامح داخل الدولة.

وأشارت الدائرة إلى أنها أعدت برامج خلال شهر رمضان لتكريس روح التسامح، وتعريف الجاليات بجوهر الدين الإسلامي، القائم على الرحمة والتسامح والوسطية والاعتدال. ومن ذلك توقيع شراكة مع شركة «إعمار» لتنظيم فعاليات في «دبي مول» موجهة للجاليات، تتضمن مسابقات وعروضاً ثقافية، وتقديم أطعمة للجاليات المختلفة.

وأكد المدير العام للدائرة، الدكتور حمد الشيباني، إقامة العديد من الفعاليات التي تتناسب مع اختيار هذا العام عاماً للتسامح، مضيفاً أن الإمارات هي أرض السلام والوئام، والإسلام هو دين التسامح، ولا يوجد أسمى من شهر رمضان المبارك لتتجلى فيه مظاهر التعايش السلمي وقبول الآخر.

وتشتمل فعالية «عبر العالم في رمضان» تقديم عروض يومية، من دول مختلفة، عن العادات والطقوس التي اعتادت الشعوب ممارستها خلال شهر رمضان المبارك، انطلاقاً من اختلاف ثقافاتهم وبيئاتهم وظروف حياتهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

فعالية «عبر

العالم في

رمضان» تشتمل

على تقديم

عروض يومية

من دول مختلفة.