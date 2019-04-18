«مساندة» تنجز تقاطع جسر الأريام بـ 58 مليون درهم

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، في إطار تعاونها مع دائرة النقل في أبوظبي، عن إنجاز مشروع تقاطع جسر الأريام على شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي بكلفة نحو 58 مليون درهم.

ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين شبكة الطرق الرئيسة في أبوظبي، حيث يربط جزيرة الأريام التي تبعد نحو 60 كيلومتراً عن مدينة أبوظبي بشارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي، ما يسهل الحركة المرورية للدخول والخروج من الجزيرة في جميع الاتجاهات.

وأكدت «مساندة» أن المشروع عمل على تنفيذه نحو 450 مهندساً وعاملاً لإنشاء جسر رئيس وجسر للخدمات ومداخل ومخارج، بالإضافة إلى شبكة صرف المياه السطحية ومرافقها، مع تركيب اللوحات الإرشادية والعلامات المرورية.