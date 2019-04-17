500 شاغر في معرض عجمان للتوظيف

المصدر: محمد الرفاعي ـ عجمان:

توفر 50 جهة مشاركة في معرض عجمان للتوظيف، الذي تنظمه جامعة عجمان بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بعجمان ووزارة الموارد البشرية والتوطين، أكثر من 500 وظيفة للمواطنين والمقيمين في مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة، إذ إن معظم الوظائف فيها مقابلات وتعيين فوري، وذلك في سبيل تعزيز الفرص الوظيفية أمام الشباب، ودمجهم بوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.

ورصدت «الإمارات اليوم» ما حققته الساعات الأولى من افتتاح المعرض، حيث تقدم أكثر من 450 مواطناً ومقيماً للوظائف المطروحة، وذلك لتنوع الوظائف الشاغرة، إذ من المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 2000 متقدم حتى نهاية تنظيمه اليوم.

ولقي المعرض، الذي يستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، إقبالاً كبيراً من فئة الشباب والفتيات الباحثين عن عمل، إذ تم طرح وظائف في المجالات القيادية العليا في الدوائر الحكومية، وأخرى في الإدارة والحوسبة والصحافة، وغيرها من الوظائف الأخرى التي لاقت اهتمام فئة كبيرة من المواطنين المتقدمين للوظائف، فضلاً عن أن بعض الجهات المشاركة لم تعتبر الخبرة شرطاً أساسياً لتعيين المواطنين والمتقدمين للوظائف.

ولأول مرة، وفر المعرض قاعة خاصة لممثلي الجوائز والجهات المشاركة، لإجراء المقابلات الفورية، لتعيين من تتوافر فيهم شروط التقدم للوظائف، وذلك لتسهيل عملية شغل الوظائف واختصار الوقت.