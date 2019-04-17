«إسلامية دبي» تنتج 15 فيلماً تفاعلياً عن الرسول ضمن «رمضان دبي»

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أمس، الدورة الأولى من «رمضان دبي»، التي تتضمن إنتاج 15 فيلماً تفاعلياً عن أبرز أعمال وإنجازات نبي الإسلام محمد، صلى الله عليه وسلم، ستعرض في المراكز التجارية الكبرى، وبلغات مختلفة.

وأكد مدير عام الدائرة، الدكتور حمد الشيباني، خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن «رمضان دبي» تهدف إلى نشر قيم الإسلام، وروح التسامح بين المواطنين والمقيمين، وبث وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي من خلال مبادئ القرآن والسنة، وتقديم الدروس والمحاضرات الهادفة خلال الشهر الفضيل، وإثراء الحياة الاجتماعية، والتواصل الفعال، وإضفاء جو متسامح بين مختلف الطوائف والجنسيات والثقافات المتعددة.

من جانبه، أفاد المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة المنسق العام للمبادرة، أحمد المهيري، بأن هناك 313 خيمة رمضانية رخصت لأفراد في إمارة دبي هذا العام، لكن الدائرة لن تكون لها خيام رمضانية، وإنما ستقيم إفطاراً دون خيمة، بالتعاون مع إحدى الشركات.

وذكر أن شهر رمضان سيشهد مشاركة 30 قارئاً مواطناً للقرآن الكريم في صلاة التراويح، و20 قارئاً من خارج الدولة، و43 قارئاً من مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، و37 قارئاً من أئمة دائرة الشؤون الإسلامية، مشيراً إلى أن فعاليات «رمضان دبي» تتضمن كذلك إلقاء 12 محاضرة في مؤسسات ودوائر حكومية.

وتتضمن فعاليات «رمضان دبي» بث خواطر شعرية رمضانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تمتاز بسهولة تداولها بين جميع شرائح المجتمع، وتسهم

بشكل كبير في إثراء ثقافة المتابعين من الصائمين حول معلومات تاريخية، أو أحكام دينية متعلقة بالشهر الفضيل.

30

قارئاً مواطناً للقرآن

الكريم سيشاركون

في صلاة التراويح

خلال شهر رمضان.