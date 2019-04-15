المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مواقف

اشتكى ملاك سيارات في أبوظبي من كثرة وقوف دراجات نارية في الأماكن المخصصة لوقوف السيارات مدفوعة الأجر، بشكل غير قانوني لا يسمح بالوقوف الصحيح لهذه السيارات، ما قد يحرمهم من هذه المواقف ويضطرهم إلى البحث عن أخرى بديلة في غير مناطقهم المخصصة لهم.

لوحات

نبّه سكان بمنطقة القليعة في الشارقة إلى عدم وجود لوحات توضح خط السير للمركبات في المنطقة، خصوصاً بعد عمليات الحفر التي تتم أمام مسجد «أم القرى»، ما يؤدي إلى ارتباك السائقين بسبب عدم وضوح معالم الشارع.

حريق

تساءل قراء عما إذا كانت هناك تشريعات تلزم الشركات المسؤولة عن إدارة المباني والأبراج السكنية باستبدال أجهزة إطفاء الحريق بأخرى جديدة بعد مرور ثلاثة أعوام.

إغراءات

يحاول مسؤولو أحد أندية دوري الخليج العربي إغراء لاعب أجنبي بتجديد عقده لموسم آخر، باستبدال سيارته والمنزل الذي يقيم فيه برفقة أسرته، كأحد الامتيازات الإضافية إلى جانب رفع قيمة عقده.

خطأ

قالت متسوقة إنها اشترت هاتفاً، وعند فتحه وجدت الحجم مختلفاً عن المعروض، وعند اعتراضها توسل لها البائع كي لا تعيده، إذ إن الخطأ منه، وإذا أعادته سيتحمل ثمنه.

تخفيضات

أشاد متعاملون مع جمعية الاتحاد التعاونية بمجموعة التخفيضات التي يتم الإعلان عنها بين فترة وأخرى، والخاصة بحاملي بطاقات «تميز»، إذ تصل نسبة تخفيضاتها أحياناً إلى 90%، الأمر الذي يسهم في الإقبال على شراء المستلزمات اليومية بأسعار معقولة وجودة عالية.

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