«الأنظمة الذكية» تخفض عدد المركبات منتهية الترخيص في أبوظبي 70%

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

كشفت إحصائية مرورية صادرة عن شرطة أبوظبي عن انخفاض عدد المركبات «منتهية التراخيص» بنسبة 70.3%، منذ تطبيق الأنظمة الذكية على طرق الإمارة كافة في أبريل الماضي وحتى الآن.

وبينت شرطة أبوظبي أن الأنظمة الذكية على الطرق تقوم برصد وتحرير مخالفات للمركبات منتهية الترخيص بعد انتهاء مهلة التأمين المحددة بشهر، وتشمل كل المركبات المرخصة من إدارات مرور الدولة، مشيرة إلى أن قيمة المخالفة تبلغ 500 درهم، وحجز المركبة أسبوعاً، وأربع نقاط مرورية، تطبيقاً لقانون السير والمرور.

وأرجعت شرطة أبوظبي تراجع عدد المركبات منتهية صلاحية فحصها الفني، إلى اعتماد النظام الذكي في مراقبة الحركة المرورية عبر منظومة الأبراج الذكية ومنظومة عين الصقر والكاميرات المرورية على الشوارع الرئيسة، والتي أسهمت في مسارعة السائقين المخالفين إلى تجديد تراخيص مركباتهم.

وقال مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات في قطاع شؤون القيادة العميد مهندس ناصر سلطان اليبهوني، لـ«الإمارات اليوم»، إن «خطوة تفعيل الأنظمة الذكية على الطرق لرصد وتحرير المخالفات للمركبات المنتهية الترخيص والتي لم يتم تجديدها، جاءت بهدف تعزيز سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق، والاسراع في إجراء الفحص الفني للمركبات وتأمينها وترخيصها من سلطة الترخيص، بعد التأكد من صلاحيتها للسير على الطرق».

وتقوم الأنظمة الذكية على الطرق الداخلية والخارجية في أمارة أبوظبي، برصد المركبات منتهية الترخيص ومخالفتها، بصورة تقنية أكثر دقة وفاعلية، توفر الوقت وتقلل من الجهد على عناصر المرور، وتعزز مستويات الكفاءة والفاعلية، وخالفت خلال أول أسبوعين من تطبيقها في 15 أبريل الماضي 18 ألفاً و640 مركبة منتهية الترخيص.

وبينت شرطة أبوظبي أن سداد المخالفات يكون عن المركبة التي سيتم تجديد ترخيصها من دون ربط ذلك بأية مخالفات مترتبة على مركبات المالك، شريطة ألا توجد مركبات منتهية الترخيص أو مخالفات حضورية أو محولة على الرمز المروري.

وذكرت أنه يتم إشعار أصحاب المركبات بالتجديد قبل شهر من تاريخ انتهاء الملكية عبر الرسائل النصية، داعية إلى الاستفادة من خدمات الترخيص الإلكترونية من خلال موقع شرطة أبوظبي وتطبيقاتها الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية «سهل».

وأكدت أهمية ترخيص المركبة في مواعيدها المقررة، والالتزام بقيادة مركبة تم إجراء الفحص الفني عليها بما يعزز سلامة قائدها ومرافقيه ومستخدمي الطريق.

وكانت شرطة أبوظبي فعلت في أبريل الماضي الأنظمة الذكية على الطرق لرصد وتحرير المخالفات للمركبات المنتهية الترخيص والتي لم يتم تجديدها بهدف تعزيز سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق، وإجراء الفحص الفني للمركبات وتأمينها وترخيصها من سلطة الترخيص، بعد التأكد من صلاحيتها للسير على الطرق.