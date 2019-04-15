35 % نسبة ارتفاع عدد المسافرين عبر «حتا الحدودي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري، إن منفذ حتا البري الذي يعد واجهة برية رئيسة لدولة الإمارات ويربط الدولة بسلطنة عمان الشقيقة، تعامل مع 898 ألفاً و100 مسافر خلال الربع الأول من عام 2019، وأظهرت الاحصاءات نمواً متسارعاً في عدد المسافرين عبر المنفذ خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة المسافرين هذا العام إلى 35% مقارنة بالسنوات السابقة، الأمر الذي يحتم تضافر الجهود لنكون على أتم الاستعداد لتسهيل إجراءات المسافرين، خصوصاً في مواسم العطلات الرسمية والأعياد، ما يسهم في تحقيق سعادتهم ويعزز السمعة الطيبة التي تحظى بها دولة الإمارات على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمنفذ حتا الحدودي اطلع خلالها المري على سير العمل في المنفذ والخدمات التي يتم تقديمها في مرافق المنفذ.