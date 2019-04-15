بلدية دبي تحظر تقديم الشيشة بالمقاهي 10 ساعات في اليوم

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أكدت بلدية دبي ضرورة ألا تقل المسافة بين المطعم أو المقهى المراد حصوله على تصريح سنوي لتقديم الشيشة للزبائن أو تجديده وبين رياض الأطفال والمدارس والمعاهد والكليات عن 150 متراً، وكذلك الحال للبنايات والأحياء السكنية، مع عدم تقديم الشيشة من الساعة الثانية عشرة ليلاً حتى العاشرة صباحاً، أي 10 ساعات يومياً.

واشترطت في ضوابط جديدة أصدرتها أخيراً بشأن منح وتجديد تصاريح الأماكن المخصصة للتدخين أعدتها إدارة الصحة والسلامة ألا تقل المسافة بين الأماكن التي تقدم الشيشة وبين المساجد ودور العبادة عن 100 متر، وأن يكون الموقع في المناطق المصنفة تجارياً أو تجارياً سكنياً، والتي تقع علـى الشوارع الرئيسة، وأن تكون واجهة المحل ذات إطلالة مباشرة على الشارع الرئيس المعتمد.

وذكرت أنه يسمح بتقديم الشيشة بالمقاهي أو ما يماثلها من المواقع المرخصة في فنادق الأربعة نجوم فأعلى، على أن تكون في الأماكن الخارجية فقـط، وداخل حدود الأرض، وضـمن الاسـتعمالات المصرح بها، على أن يكون مكان تقديم الشيشة غير مرئي لمرتادي ونزلاء الفندق من الخارج والداخل.

واشترطت البلدية ألا تقل مساحة المحل الداخلية عن 200 متر مربع، ومساحة صالة المقهى عـن 150 متراً مربعاً، وألا تزيـد مساحة المكان المخصص لتدخين الشيشة على 50% من مساحة الصالة في حال وجود نشاط تقديم طعام، وأن يكون للمحل مدخل خارجي منفصل حسب التصـميم الأساسـي المعتمد للمبنى، وأن يكون المحل معزولاً عن بقية أرجاء المبنى.

وشددت على عدم إجراء أية تغييرات على المبنى من حيث المداخل والمخارج أو المرافق الخدمية قبل الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بتراخيص البناء.

وقالت البلدية إن المنطقة المخصصة للمدخنين يجب أن تكون معزولة عزلاً تاماً عن المناطق المجاورة، وألا يقل ارتفاع الموقع عن ثلاثة أمتار، وأن تكون كل الأبواب ذاتية الإغلاق، وألا يكون هناك ممر لغير المدخنين عبر المنطقة المخصصة للمدخنين، وأن تكون مرافق الخدمات كدورات المياه والاستقبال في منطقة غير المدخنين.

وأكدت ضرورة تزويد الأماكن المخصصة للتدخين بوحدة مناولة الهواء النقـي المعـالج ميكانيكيـاً، وسـحب الهواء العادم، وكذلك تكييف الهواء حسـب المواصفات القياسية للجمعيـة الأميركية لمهندسـي التبريـد والتدفئة، بحيث لا يقل معدل تدفق الهواء الداخلي للمكان عن 25 لتراً في الثانية لكل شخص.

وأفادت البلدية بأن على صاحب المقهى ومن ينوب عنه الالتزام بأن تكـون المنطقـة المخصصـة للتـدخين بعيـدة عـن المـداخل الرئيسـة للمبـاني أو المحـال المجـاورة بمسـافة لا تقل عن 7.5 أمتار، مع وضع علامات واضحة في المداخل تبين المكان المخصص للمدخنين، والمكان المخصص لغير المدخنين، مع وضع لوحــة تحذيريــة بحظـر دخــول الأشـخاص الـذين تقـل أعمارهم عـن 18 ســنة إلــى الأمـاكن المخصصة للمدخنين، إذ لا يسمح للأماكن المصرح لها بتقديم التبغ أو منتجاته بتقديمه لهم.

وألزمت صاحب المقهى بعدم احتواء الأماكن المخصصة للتدخين على أية خدمات من وسائل التسلية والألعاب، وألا يتعــدى عــدد الأفــراد المتواجــدين فــي الأمــاكن المخصصــة للتــدخين فــي وقــت واحــد العــدد المســموح بــه، وبمعدل مترين مربعين للشخص الواحد، وأن تكون أوقات العمل لتقديم التبغ أو منتجاته مـن السـاعة العاشـرة صـباحاً إلـى السـاعة الثانيـة عشـرة مسـاء، ولا يجوز تمديد هذه الفترة إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة.

وأشارت إلى ضرورة إزالة منافض السجائر من جميع المواقع التي يمنع فيها التدخين، مع تغطية أماكن عرض منتجات التبغ بحيث لا يمكن للأطفال رؤيتها، مع عدم عـرض أو بيع التبغ أو منتجاته بجـوار أماكن عـرض أو بيع السلع والمنتجات الغذائية أو الصحية، أو المنتجات والسلع المخصصة للأطفال، أو الأدوات والملابس الرياضية.

وشددت على ضرورة توفير صندوق إسعافات أولية بالمقهى، والفصل بزراعة تجميلية بارتفاع 2.1 متــر فــي منطقــة المـدخنين، لحجـب الرؤية عن تلك المنطقة.

وأكدت البلدية ضرورة ألا يسبب المقهى أي إزعاج للمبنى أو الجوار أو المنطقة بشكل عام، أو لحركة المرور أو المواقف العامة، مع توفير خراطيم الشيشة من الأنواع التي تستخدم لمرة واحدة فقط، إضافة إلى منع تقديم الشيشة داخل الكبائن المغلقة من ثلاث جهات أو أكثر، مع عدم جواز تقديم خدمة الشيشة خارج المحل (خدمة توصيل الشيشة إلى المكاتب أو المنازل أو السيارات).

وشددت على عدم ممانعة المطور أو المالك للمبنى بتقديم خدمة تدخين السجائر أو الشيشة، وعدم ممانعة الدفاع المدني لذلك.

وقالت البلدية إن هذه الاشتراطات تطبـق على كل المقاهي والمطاعم والفنادق ومراكز التسوق والمباني الأخرى التي ترغب فـي الحصول على تصريح سنوي للأماكن المخصصة للتدخين، الواقعة ضمن الحدود الجغرافية لإمارة دبي.

بلدية دبي أصدرت ضوابط جديدة بشأن منح تصاريح الأماكن المخصصة للتدخين.