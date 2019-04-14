«كهرباء دبي» تطلق ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي برنامج «ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل»، بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا في بيركلي، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تمكين الكوادر الوطنية الشابة، وتأهيلها لتولي مناصب قيادية في مختلف مجالات الحياة.

وتم إطلاق البرنامج في حفل حضره العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، ووفد يمثل جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وذلك بمجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي في دبي.

وأكد الطاير أن الهيئة تسعى لتحقيق أهداف الاستراتيجيات الحكومية، مثل «مئوية الإمارات 2071» التي ترمي إلى إعداد أجيال المستقبل، عبر تزويدهم بأعلى المعايير العلمية والمهنية، والقيم الأخلاقية والإيجابية، لنضمن لهم مستقبلاً سعيداً وحياةً أفضل، ونسهم في ارتقاء دولة الإمارات لتصبح البلد الأفضل والمكان الأمثل للعيش في العالم».