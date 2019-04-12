«طرق دبي» تدشن أول خط لحافلاتها إلى العين

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

وصلت إلى مدينة العين أول حافلة تسيّرها مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على خط الحافلات الجديد الذي أطلقته بين دبي ومدينة العين، فيما استقبل مسؤولون من دائرة النقل ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، الركاب القادمين على متن أول حافلة بالورد والهدايا.

وأكدت دائرة النقل أهمية الخط الجديد، قائلة إنه يلبي الطلب المتزايد على خدمات الحافلات العامة بين دبي والعين، ويعزّز شبكة خطوط الحافلات العاملة بين إمارات ومدن الدولة، كما يوفر خيارات أكثر لرواد وسائل النقل الجماعي، وتنقل أفراد المجتمع من سكان وزائرين وسائحين بين العين ودبي.

وبدوره ذكر مركز النقل المتكامل أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين في الدولة، لتطوير الخدمات المقدمة لمستخدمي وسائل النقل العام، وتعزيز شبكة النقل بالحافلات.

وينطلق الخط الجديد (E201) من محطة حافلات الغبيبة في دبي، إلى محطة حافلات العين، بزمن تقاطر يبلغ 30 دقيقة، وذلك مروراً بمحطة مترو الجافلية جهة الشمال، والوصل نادي الوصل 1، وبنك الإمارات الوطني دبي - ند الشبا، ومزرعة ألبان المرموم 1، محطة الفقع 1، وجامعة الإمارات شارع محمد بن خليفة 1، ومحطة بترول المدينة 1، ومسجد الشيخة سلامة 1.

ومن المتوقع أن تستقطب الخدمة الجديدة نحو 250 ألف راكب سنوياً، بوساطة حافلات مريحة وآمنة ومزوّدة بأحدث المواصفات الفنية والتقنية، مثل خدمة (واي فاي) مجانية.