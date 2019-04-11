خصومات قرض "زايد للإسكان" أمام "الوطني" الثلاثاء

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء المقبل، جلسته الرابعة عشرة من دول الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر، والتي يخصصها لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، بحضور وزير تطوير البنية التحتية. رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي.

وتشهد الجلسة توجيه 6 أسئلة برلمانية من أعضاء بالمجلس لممثلي الحكومة، أولها سؤال حول إمكانية وآليات خصومات قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان، والثاني عن الرقابة على دخول قوارب الصيد الأجنبية إلى موانئ الدولة، والثالث عن منع استخدام الدهون المهدرجة في الأغذية المُصنّعة، والرابع عن قطاع العسّالين، وسؤال خامس عن تعبيد الطرق الداخلية في المناطق السكنية الجديدة في بعض إمارات الدولة، بالإضافة إلى سؤال حول توحيد السرعات وهوامشها على الطرق الاتحادية.