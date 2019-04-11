شرطة أبوظبي تنشر التسامح في «ركن السعادة»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نفذ معهد تدريب أمن المنافذ بمديرية أمن المنافذ والمطارات، في شرطة أبوظبي فعالية «ركن السعادة والإيجابية»، بالتنسيق مع سفراء السعادة ومركز إسعاد العاملين، ضمن جهود نشر قيم ومبادئ الإيجابية والسعادة والتسامح في بيئة العمل.

وتضمنت الفعالية افتتاح مكتبة مصغرة للقراءة تضم مجموعة من الكتب متنوعة المعارف في الثقافة والعلوم والتاريخ والأدب والشعر، ترسيخاً للقراءة والمعرفة بين منتسبي المديرية. وأكد نائب مدير مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات للشؤون الإدارية في شرطة أبوظبي، العميد عبدالنور عبدالله الشحي، اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير البيئة التي تحقق السعادة والإيجابية للمنتسبين، لافتاً إلى أن التسامح يعد نهجاً وطنياً تتميز به دولة الإمارات ضمن جهودها في تعزيز القيم الإيجابية محلياً وعالمياً. وأشرف على الفعالية سفيرة السعادة لدى المديرية، النقيب حمدة علي البادي، وفريق عمل من المديرية.