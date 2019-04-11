328 طلعة جوية لشرطة أبوظبي في الربع الأول

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نفذت إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية 328 طلعة جوية في الربع الأول من العام الجاري، تضمنت 107 طلعات مهام شرطية، و142 تدريبية، و12 للإسعاف الجوي، و67 طلعة للمهام الأخرى.

وعقدت الإدارة 23 دورة تدريبية متخصصة تضمنت 13 دورة في الطيران التشبيهي استفاد منها 26 طياراً، وأربع دورات طيران تكتيكي لثمانية طيارين، ودورات «قائد طائرة» لاثنين من الطيارين، و«ملاح جوي تأسيسية» لثلاثة ملاحين، وتأسيسية لمشغلي أنظمة التصوير الجوي الحراري لاثنين من المنتسبين، وثلاث محاضرات عن كيفية التعامل مع الطائرات عقدت بالمعهد المروري في العين، ومدارس الشرطة.

جدير بالذكر أن «طيران شرطة أبوظبي» تقدم مجموعة من الخدمات المجتمعية والإنسانية في إنقاذ الأرواح سواء في البر أو البحر، وتقدم الإسعافات الأولية للحالات المرضية ومصابي الحوادث المرورية ونقلهم ضمن زمن الاستجابة إلى المستشفيات لتلقي العلاج.