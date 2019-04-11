عودة خدمة التنقّل بالمترو بين «مركز دبي للسلع» و«ابن بطوطة» في 19 أبريل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أنه ابتداءً من 19 أبريل الجاري، سيكون بإمكان ركاب مترو دبي التنقّل بالمترو بين محطتي مترو مركز دبي للسلع المتعددة (المحطة 37)، وابن بطوطة (المحطة 39)، دون الحاجة لاستخدام الحافلات البديلة.

وكانت الهيئة أغلقت، وبشكل كلي، السكة الحديدية لمسار الخط الأحمر من محطة مترو مركز دبي للسلع المتعددة إلى محطة ابن بطوطة، بتاريخ (5) يناير 2018، كجزء من الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع مسار 2020، وذلك لإنشاء محطة جديدة وربطها بالمحطة الحالية للخط الأحمر، ما ترتب عليه إغلاق محطة نخيل هاربر أند تاور، ومواقف السيارات المتعددة الطوابق التابعة لها إغلاقاً كاملاً، وستبقى المحطة مغلقة حتى إشعار آخر.

وأكّد مدير إدارة تشغيل القطارات في المؤسسة، محمد يوسف المظرّب، حرص الهيئة الدائم على أن تسير جميع خدمات النقل الجماعي المقدّمة إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع بشكلٍ سلس، ودون توقف طوال أيام الأسبوع. وقال: «لقد حرصنا على توفير خدمة الحافلات البديلة المجانية، بين محطتي مترو مركز دبي للسلع المتعددة وابن بطوطة، طوال هذه الفترة، وذلك لضمان التنقّل السلس لركاب المترو بين هاتين المحطتين، وعدم تأثّر تنقلهم اليومي».