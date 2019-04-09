مركز شرطة واسط يعزّز الأمن بدوريات راجلة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أطلق مركز شرطة واسط الشامل في القيادة العامة لشرطة الشارقة، دوريات ليلية راجلة، بهدف توعية الجمهور وتعزيز الحضور والوجود الأمني في مناطق الاختصاص، وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان. تأتي المبادرة ضمن مبادرات الدرع الأمني التي أطلقتها شرطة الشارقة، والتي تتطابق مع ترسيخ دورها الإيجابي تجاه المجتمع المدني، وتأكيداً لحرصها الدائم على رفع نسبة الشعور بالأمن والأمان، وتعزيز الروابط والثقة بين الشرطة والمجتمع، بالإضافة إلى تعزيز التواصل والتعاون مع الجمهور، ورفع التقارير الأمنية، للحد من وقوع الجريمة.