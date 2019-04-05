خليفة يمنح رئيس وزراء الهند «وسام زايد»

المصدر: أبوظبي - وام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، ناريندرا مودي، «وسام زايد»، الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، وذلك تقديراً وتثميناً لدوره في دعم وترسيخ علاقات الصداقة التاريخية، والتعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين الصديقين على الصعد كافة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن رئيس وزراء الهند قام بدور محوري في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى علاقات استراتيجية شاملة. وأضاف سموه «نعبّر من خلال منح الصديق العزيز رئيس وزراء الهند (وسام زايد)، عن مدى تقديرنا لدوره وجهوده في تنمية علاقات الصداقة، ومد جسور التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في مختلف المجالات». وأكد سموه أن العلاقة التاريخية التي تجمعنا بالهند تتجدد استراتيجياً في المجالات كافة، وتتعزز في استعدادها للمستقبل، مثمناً سموه القيم التي تميز المجتمع الهندي بتنوعه، وعلى رأسها التسامح والتعايش والاحترام. وأعرب سموه عن اعتزازه بعلاقات الصداقة المتينة والتعاون المشترك الذي يجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند، متمنياً سموه للهند الصديقة وشعبها دوام التقدم والازدهار والأمن والاستقرار. وأضاف سموه في تغريدة على «تويتر» نشرها باللغتين العربية والهندية: «تجمعنا بالهند روابط تاريخية وعلاقات استراتيجية شاملة، عزّزها الدور المحوري لصديقي العزيز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي منحها دفعة كبيرة، وتقديراً لجهوده يمنحه رئيس الدولة (وسام زايد)، نثق بمستقبل واعد يجمع البلدين، يعزّزه التفاهم والتعاون المشترك».