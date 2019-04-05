المصدر: دبي - الإمارات اليوم

صدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، كتاب «تسامح مع الجميع.. تعلم كيف تحب في عالم مثقل بالأزمات»، للكاتب الأميركي بوب جوف، يدعو فيه إلى المضي في الحياة بطريقة اعتناق الحب والتسامح بشكل لا حدود له.

وأفادت المؤسسة بأن الكتاب يأخذ القراء في رحلة إلى سر العيش مـن دون خوف أو قيود أو قلق، ويرى أن الطريق نحو الوجود الجميل الذي نتوق إليه هـو حب الناس، حتى أصعب الشخصيات منهم، دون تمييز ودون حدود.

وقال بوب جوف في كتابه: «نحن هنا لا نتحدث فقط عـن تبادل الحب، بل نفكر أيضاً في دورنا الإنساني الراقي في بثه، ونشره، وتوثيق عرى المحبة بيننا وبين كل البشر، فمن ينشر الحب لا يرى إلا الجمال في الآخرين، حتى لو كان سلوكهم المزعج قناعاً يخفي جمالهم الداخلي».

وأضاف أن «هـذا يعني أننا ينبغي أن نحب الناس دائماً، وأن نبدأ بحب من يختلفون عنا، لأنهم ربما يخافوننا كما نخافهم، ويحاولون تجنبنا كما نتجنبهم. ليحركنا الحب كشعور إنساني حضاري وإيجابي، ولنعبر عن حبنا للناس كلما استطعنا إلى ذلك سبيلاً».