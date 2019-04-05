«نور دبي» تواصل فعالياتها في «عام التسامح»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظّم مؤسسة نور دبي، اعتباراً من الغد، فعاليات صحية، بالتعاون مع مجلس شباب هيئة الصحة في دبي، تتضمن توفير حافلة فحص العيون المتنقلة في مساجد وكنائس مختلفة خلال العام، إضافة إلى توفير فحوص عامة، وفحوص للأسنان، وحافلة التبرع بالدم.

وكانت المؤسسة نظمت، أخيراً، مخيم «زايد الخير» في بنغلاديش لعلاج 500 شخص من أمراض العيون، بعد نجاح المخيم الذي أقامته في طاجيكستان. وأكدت المؤسسة أن قيم التسامح تحلّق في سماء الدول المستفيدة من البرامج الإنسانية والتنموية المشمولة ضمن برنامج المساعدات الإماراتي، وبرامج مؤسسة نور دبي، لافتة إلى أن «المساعدات مبنية على مبدأ التسامح».