رئيس الدولة يتلقى رسالة من رئيس سريلانكا

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رسالة خطية من فخامة الرئيس مايتريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية تتعلّق بالعلاقات الثنائية وتعزيزها.

تسلّم الرسالة وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش أثناء استقباله معالي تيلاك ماربانا وزير الشؤون الخارجية السريلانكي في ديوان عام الوزارة في أبوظبي.

واستعرض الدكتور أنور قرقاش مع الوزير السريلانكي سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية سريلانكا، وأكد الحرص على توطيدها في مختلف المجالات.