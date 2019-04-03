فرص لسقوط أمطار على بعض المناطق

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة لسقوط بعض الأمطار على المناطق الغربية والساحلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون أحياناً مثيرة الغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

كما توقع أن تكون حركة الرياح شمالية شرقية - شرقية/‏‏20- 30 كم/‏‏ساعة، تصل إلى 40 كم/‏‏ساعة على البحر، وأن يكون الخليج العربي مضطرباً يصبح متوسط الموج بعد الظهر، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:07، والمد الثاني عند 01:16. أما الجزر الأول عند الساعة 18:44، والجزر الثاني عند الساعة 06:41. وبحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:46 الثاني عند الساعة 21:14 والجزر الأول عند الساعة 14:58، والجزر الثاني عند الساعة 03:34.