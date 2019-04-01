380 ألف درهم لتطوير دوّار ميدان الاتحاد في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أنجزت بلدية أبوظبي عبر بلدية مركز المدينة أعمال تأهيل دوّار ميدان الاتحاد في أبوظبي، من خلال إعادة تطوير مكونات الدوار وإضفاء لمسات جمالية، وتزويده بإنارة مبتكرة لإضافة مزيد من الجمال إلى المشهد الحضاري لهذا المعلم الذي يشكل جزءاً من ذاكرة أبوظبي، حيث بلغت كلفة الأعمال التطويرية 380 ألف درهم.

وشملت الأعمال تطوير عناصر التجميل الطبيعي بدوار ميدان الاتحاد، وذلك لأهمية موقع الدوار كملتقى طرق بالمنطقة التجارية الحيوية بالعاصمة أبوظبي، بالإضافة إلى قرب الدوار من المركز التجاري العالمي.

وشملت أعمال التأهيل رفع مستوى الدوار بارتفاع متر و21 سنتيمتراً من طرف الرصيف القائم وحتى محيط الدائرة الداخلية، وتسوية المناسيب عند المنتصف لتشكل منصة عالية فوقها، وتم تزيينها بزراعة سبع نخلات رمزاً وتخليداً للاتحاد.

وراعت البلدية في تصميم المنطقة المعايير التي تتطابق مع الشكل العام للمنطقة المحيطة بالدوار من حيث الأشكال التصميمية، والذي احتوى على زراعة نباتات زينة وزهور وتركيب حجارة بيضاء تحيط بأقواس الزهور، وتضمنت الأعمال تركيب إنارة زينة تحت الأشجار وحول أحواض الزهور لإضافة مظهر جمالي للدوار ليلاً، وشملت أعمال التأهيل رصف المنطقة المحيطة بالدوار بالبلاط وفقاً لاستراتيجية بلدية مدينة أبوظبي للمناطق الحضرية.