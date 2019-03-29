مبنى جديد لجمعية الصحفيين

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، على التصميمات الخاصة بالمبنى الجديد لمقر جمعية الصحفيين الإماراتية، الذي من المقرر تشييده بمكرمة من سموه بمنطقة «المحيصنة 2» في دبي، على مساحة 1900 متر مربع، في إطار دعم سموه للجمعية منذ انطلاق فكرتها عام 2000.

وتعرّف سموه من رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد الحمادي، على مكونات المبنى الجديد، وما سيشمله من تجهيزات خاصة بالمقر الإداري للجمعية، البالغ عدد أعضائها 1185 عضواً، وكذلك أقسام المبنى الداخلية، واستخداماتها العملية التي روعيت فيها النظرة المستقبلية لاستيعاب التوسعات في إعداد الأعضاء وتطور الأنشطة الخاصة بالجمعية.

وأعرب الحمادي باسم مجلس إدارة الجمعية والأعضاء عن خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، راعي انطلاقتها وداعم مسيرتها على امتداد عقدين من الزمان، مؤكداً التزام الجمعية بمواصلة دورها في خدمة الصحافة الإماراتية وتعزيز مكانتها.

ومن المتوقع أن يتم إنجاز مشروع المبنى خلال عام من تاريخ توقيع عقد الأعمال الإنشائية، ليكون افتتاحه مواكباً للدورة المقبلة من منتدى الإعلام العربي.

ويتسم تصميم المبنى الجديد بمراعاة معايير الاستدامة ذات الأبعاد المستقبلية، وبما يتوافق مع أرقى المعايير الدولية، إذ سيتم استخدام مواد ذات قيمة جمالية تتداخل مع التكنولوجيا الحديثة.