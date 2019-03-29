خليفة الشامسي: الإعلام يحتاج إلى جيل جديد من تقنيات الاتصالات

المصدر: وجيه السباعي - دبي

قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في «اتصالات»، خليفة الشامسي، إن تقنيات الجيل الخامس تؤسس لمرحلة جديدة من الإعلام، وتوفر منصات مبتكرة للإعلاميين، تمكنهم من التفاعل مع الجمهور، وتقديم مادة إعلامية بشكل غير مسبوق.

وأضاف الشامسي خلال جلسة بعنوان «إعلام الجيل الخامس»، خلال فعاليات منتدى الإعلام العربي، أمس، أن وسائل الإعلام في أمسّ الحاجة إلى دخول جيل جديد من تقنيات الاتصالات، حيث اعتمدت على تقنيات الجيل الرابع لوقت طويل، كذلك تعتمد عليها غالبية الاستثمارات حول العالم.

وتقدم تقنيات الجيل الخامس للإعلاميين سرعة فائقة في تحميل المحتوى، والاستجابة للأخبار، والإرسال، الأمر الذي يعزز دور الإعلام في إدارة الأزمات، حيث تتيح بث المعلومات وقت الحدث.

ولفت إلى أنه حسب الإحصاءات فإن أكثر من 40% من سكان العالم مستخدمون فاعلون لشبكات التواصل الاجتماعي، كما يتم إرسال ما يزيد على 500 مليون تغريدة يومياً، ويستخدم أكثر من 28% من فئة الشباب بين 18 و24 عاماً الشبكات الاجتماعية كمصدر للأخبار، مشيراً إلى أن موقع ويكيبيديا وحده يحتوي على أكثر من 47 مليون صفحة.

وذكر أن تقنيات الجيل الخامس توفر صدقية وسلامة البيانات، والدقة في تحديد المواقع، وكفاءة استخدام الطاقة، الأمر الذي يجعل من التحول الذي يشهده قطاع الإعلام الأهم خلال العقود الأخيرة.

وأكد أن الإمارات مؤهلة لاستخدام تقنيات الجيل الخامس من حيث البنية التحتية، وجاهزية المجتمع والأفراد، فضلاً عن توافر التشريعات والقوانين، التي تمكّن الدولة من الريادة في هذا المجال.

40 %

من سكان العالم

مستخدمون فاعلون

لشبكات التواصل

الاجتماعي.