بالفيديو.. رصد ثعلب أفغاني مختفي من 17 عام في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت هيئة البيئة أبوظبي نجاح شبكة كاميرات توثيق الحياة البرية، التابعة لها في منطقة جبل حفيت، في تسجيل لقطات للثعلب الأفغاني بعد قرابة 17 عامًا من اختفائه وذلك خلال شهر مارس الجاري مشيرة إلى أن الثعلب الأفغاني يتميز بقدرته على التأقلم مع العيش في المناطق الجبلية والصخرية.

وأوضحت هيئة البيئة لـ الإمارات اليوم، أنه تنشر شبكة كاميرات مراقبة تضم 55 كاميرا لرصد الحياة البرية في أبوظبي، حيث تعمل الكاميرات على مدار الساعة وتلتقط الصور تلقائياً عند مرور أي جسم من أمامها وذلك ضمن برنامج الهيئة طويل الأمد لدراسة ومراقبة المناطق المحمية والموائل الحساسة بيئياً في جميع أنحاء الإمارة، مشيراً إلى أن هذه الشبكة ساهمت في اكتشاف حيوانات انقرضت في البرية ولم تعد تُشاهد منها قط الرمال، وثعلب الرمال، وحيوان النيص، بالإضافة إلى الوشق العربي.

وقالت الهيئة: بموجب هذا الاكتشاف، سيتم إضافة الثعلب الأفغاني إلى الـ 37 نوعاً من أنواع الثدييات المسجلة في إمارة أبوظبي، والتي تضم عدد قليل من الحيوانات التي انقرضت في البرية ولم تعد تُشاهد بعد الآن مثل النمر العربي، والذئب العربي والضبع المخطط.

وكانت هيئة البيئة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري اكتشاف حيوان النيص (Hystrix indica)، الذي كان يعتبر في الماضي من الحيوانات المنقرضة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم تسجيل وجود ثعلب روبل "الرمال" Vulpes rueppellii)) الذي شوهد أخر مرة قبل 13 عاماً، وذلك في اكتشاف جديد يعزز من دورها وجهودها في المحافظة على التنوع البيولوجي.

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