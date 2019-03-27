أوزبكستان تعفي مواطني الدولة من تأشيرة دخول أراضيها

المصدر: أبوظبي - وام

أعفت جمهورية أوزبكستان مواطني الإمارات من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرة السفر المسبقة.

ودخل قرار الإعفاء - الذي جاء بمبادرة وقرار من حكومة جمهورية أوزبكستان - حيز النفاذ اعتباراً من الأربعاء الماضي (20 مارس الجاري)، حيث أصبح بإمكان مواطني الدولة السفر إلى أوزبكستان من دون تأشيرات مسبقة، والبقاء فيها لمدة أقصاها 30 يوماً.

وقال مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بدر العوضي، إن مبادرة الحكومة الأوزبكية بإعفاء مواطني دولة الإمارات من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرات السفر المسبقة تعتبر إنجازاً مهماً يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وأضاف أن القرار جاء ترجمة للعلاقات التاريخية القوية بين البلدين الصديقين، التي بنيت على أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأكد أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في جهودها الدبلوماسية والقنصلية من أجل تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي، مضيفاً أن هذه المبادرة من حكومة جمهورية أوزبكستان تعكس المكانة الدولية التي أصبحت تتبوأها الإمارات، وتؤكد تنامي العلاقات الثنائية بين الدولة وجمهورية أوزبكستان، وتفتح آفاقاً جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة.

ولفت العوضي إلى أن الوزارة تسعى من خلال تكثيف جهودها الدبلوماسية لتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية، وهو تقديم خدمات متميزة للمواطن الإماراتي وإسعاده، باعتباره الأولوية الرئيسة في اهتمامات القيادة، موضحاً أن الإعفاء من تأشيرات الدخول لدول العالم يعد جزءاً منها.

بدر العوضي:

«مبادرة الحكومة الأوزبكية إنجاز مهم يضاف

إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية

الإماراتية».