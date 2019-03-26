محمد بن زايد يعتمد 5.6 مليارات درهم لدعم البحث والتطوير في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، 5.6 مليارات درهم لدعم البحث والتطوير في أبوظبي، ضمن برنامج غداً 21.

ووجه سموه اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لعقد شراكات عالمية تعزز مكانة أبوظبي في سعيها لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها العالم، خصوصاً في ما يتعلق بندرة المياه والأمن الغذائي وكفاءة الطاقة والذكاء الاصطناعي، والعمل على استراتيجية متكاملة بهدف توسيع نطاق نتائج الاستثمار في البحث والتطوير بما يتلاءم مع المعايير الدولية، بجانب تطوير الجانب التنظيمي لمجالات البحث في القطاعات كافة بما يعود بالفائدة على المجتمع بأكمله.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على موقع «توتير»: «اعتمدنا 5.6 مليارات درهم لدعم البحث والتطوير في المجالات الحيوية للسنوات الخمس المقبلة، ووجهنا اللجنة التنفيذية لإقامة شراكات عالمية تعزز مكانة أبوظبي في سعيها لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها العالم، خصوصاً في ما يتعلق بندرة المياه والأمن الغذائي وكفاءة الطاقة وغيرها».