اقتصادية عجمان تضبط مستودعاً لتقليد العلامات التجارية

ضبطت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان أحد المستودعات في منطقة عجمان الصناعية، يقوم بطباعة علامات تجارية عالمية على الملابس الجاهزة، حيث تم مصادرة 8 قوالب يستخدمها المستودع في التقليد، كما تم الحجز على آلة تستخدم لنفس الغرض.

وجاءت هذه الخطوة بعدما ورود شكوى إلى الدائرة من إحدى العلامات التجارية في الإمارة، تفيد بوجود مستودع يقوم بطباعة العلامات التجارية العالمية على ملابس جاهزة، وبناءً عليه تم التحقق من الأمر وتنفيذ النزول الميداني للمستودع محل الشكوى، بواسطة مفتشي قسم مكافحة الغش التجاري في الدائرة، وقد تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم تجاه المنشأة.