بلدية مدينة الشارقة تضبط مركبة محملة بسجائر مهربة

تمكنت فرق التفتيش في قسم مراقبة نظافة المدينة في بلدية مدينة الشارقة من ضبط مركبة محملة بكمية كبيرة من السجائر المهربة والغير مجمركة بهدف توزيعها على عدد من المحلات في إحدى مناطق الإمارة من أجل البيع والترويج لها، حيث تم ضبط الكمية وتسليم الأشخاص للقيادة العامة لشرطة الشارقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.



وأكد محمد الكعبي رئيس قسم مراقبة نظافة المدينة في بلدية مدينة الشارقة، أن فرق التفتيش في البلدية تبذل قصارى جهدها لضبط كل من يمارس أية سلوكيات غير قانونية، وتتابع جميع الممارسات المشوهة للمظهر العام بدقة عالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال من يقوم بها وبنشاطات غير قانونية ومن شأنها الإضرار بصحة المجتمع وبالاقتصاد أيضاً، فما قام به هؤلاء الأشخاص يعتبر ضرراً كبيراً، يهدفون خلاله إلى كسب المال بطريقة غير مشروعة ولكن فرق التفتيش تمكنت من ضبطهم قبل الترويج لبضاعتهم.