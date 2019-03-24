5 إجراءات تجنبك خطر صواعق البرق

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

نبهت شرطة أبوظبي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من 5 أفعال يجب على الافراد تجنبها أثناء حصول البرق والرعد، وهي استعمال الهاتف والأجهزة والمعدات الكهربائية، الوقوف تحت الأشجار العالية، البقاء في الخارج أو في الأماكن المرتفعة، لمس الأجسام المعدنية، الاقتراب من الأسوار المعدنية والأنابيب والسكك الحديدية.

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ضمن "دليلك في الحالات الطارئة"، الذي يتضمن إرشادات للأفراد في كيفية الوقاية من مخاطر الكوارث وغيرها، إنه "عندما تهدد عاصفة رعدية المنطقة التي تكون موجودا فيها تصرف بوعي وابحث عن ملاذ أكثر أمنا ونجنب الاقتراب من الأجسام المعدنية او الاحتماء تحت شجرة عالية".

وبينت إن "البرق هو الضوء المبهر الذي يظهر فجأة في قلب السماء عند اضطراب الأحوال الجوية وهو عبارة عن شرارة قوية ناتجة عن تصادم بين سحابتين، تحمل إحداهما شحنة كهربائية سالبة والأخرى موجبة، ويعقب هذا الضوء صوت عال قادم من اتجاه السماء يسمى الرعد، ويطلق على الاثنين معا اسم الصاعقة".

ولفتت إلى أن " معظم الذين صعقهم البرق كانوا يستظلون أو يحتمون بشجرة وهذا هو أخطر ما يفعله الانسان حينما تثور عاصفة رعدية، وذلك لان الأشجار والمباني العالية تساعد صواعق البرق على الوصول إلى الأرض ومن أجل هذا كان الحرص على تزويد أسطح المبان بمانعات الصواعق وهي أشرطة معدنية تمتص الكهرباء وتصرف شحنتها القاتلة إلى جوف الأرض، ويعمل مانع الصواعق على امتصاص شحنتها وتفريغها في الأرض بسلام بعيدا عن المبنى لأن الطاقة المذهلة للصاعقة قادرة على تدمير أي شيء يقع في طريقها".

من جانبها ذكرت شرطة أبوظبي ضمن ارشاداتها في الأجواء المناخية المتقلبة إنه " في حال حدوث عاصفة رعدية فيتوجب على الأفراد الدخول إلى أقرب مبنى، وتجنب الوقوف أو الجلوس تحت الأشجار أو في الأماكن المفتوحة، إضافة إلى ضرورة تركيب موانع الصواعق على أسطح المباني والسيارات"، مشددة على "ضرورة تجنب الوقوف قرب أعمدة الهاتف أو الطاقة الكهربائية عند استخدام الهاتف، وعدم الوقوف في منطقة مرتفعة،

والابتعاد عن المعادن والحديد كالأسلاك الشائكة، مناشداً أصحاب العزب ضرورة الحرص على اتباع إرشادات الحماية والوقاية للعمال".

وناشدت "الأشخاص اتخاذ أقصى التدابير والاحتياطات الوقائية من خطر الصواعق والبرق، حاثاً على متابعة النشرات الجوية ومراقبة الطقس، وما قد يوحي بقرب حدوث العواصف مثل تكاثر السحب الركامية الداكنة، أو سماع الرعد عن بعد أو مشاهدة البرق في جهة بعيدة نوعاً ما، وضرورة تأمين اتباع تعليمات اشتراطات السلامة العامة والوقاية عبر استخدام المواد المناسبة في بناء المزارع والعزب والمرافق الملحقة بها ".



داخل البيت



1-تجنب الاستحمام لأن الأنابيب وتمديدات الحمام يمكن أن توصل الطاقة الكهربائية للبرق.

2-تجنب استعمال الهاتف المزود بأسلاك إلا في الحالات الطارئة فالهواتف اللاسلكية والخليوية تكون أمنة الاستعمال في مثل هذه الحالات.

3-قم بفصل الأجهزة والمعدات الكهربائية عن مصدر التيار مثل الحواسيب الآلية واطفاء أجهزة تكييف الهواء فالطاقة الناتجة عن البرق يمكن أن تسبب ضررا خطيرا.

خارج البيت

1-اللجوء إلى مبنى أو مركبة



2-في الأماكن المفتوحة أو الغابات احتم في منطقة منخفضة مثل مكان تنمو فيه أشجار صغيرة بكثافة.



3-إذ كنت في منطقة مفتوحة خذ وضعية كروية بالزحف على الأرض.

4-إذا صادف وجودك في البحر توجه نحو الشاطئ .

5-إذا كنت تقود دراجة هوائية أو نارية أو عربة جولف ترجل عنها .

6- إذا كنت متجمعا مع أشخاص آخرين على الجميع أن يتفرقوا