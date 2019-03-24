«طرق دبي» تنجز 23% من مشروع التوسع في الأنظمة المرورية الذكية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، إنجاز 23% من مشروع التوسع في الأنظمة المرورية الذكية للهيئة، الذي يأتي تنفيذه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتوسع في الأنظمة المرورية الذكية، بما يخدم توجهات إمارة دبي في التحول للمدينة الأذكى عالمياً.

جاء ذلك خلال تفقده سير العمل في إنشاء مركز التحكم لإدارة الحركة المرورية في البرشاء، الذي يهدف إلى زيادة نسبة تغطية شبكة الطرق بالإمارة بالأنظمة المرورية الذكية من 11% حالياً إلى 60%، وتحسين زمن رصد الحوادث والازدحامات في طرق الإمارة وسرعة الاستجابة لها، وتوفير المعلومات المرورية الفورية للجمهور عن حالة شبكة الطرق عبر اللوحات الإلكترونية المتغيرة والتطبيقات الذكية.

واستمع الطاير لشرح عن سير العمل في مبنى مركز التحكم، الذي يضم أربعة أقسام هي: مركز التحكم المروري، وجناحا مكاتب دعم المركز، وبهو الاستقبال، إضافة لمبنى الخدمات وبلغت نسبة الإنجاز في المبنى 26%، حيث اكتمل تشييد هيكل المبنى بالكامل، وبدأت أعمال التكسية الخارجية والأعمال الكهروميكانيكية.

كما اطلع على سير العمل في مختلف حزم المشروع الخمسة، حيث تشمل الأولى أنظمة الرصد المروري وجمع المعلومات، وتتضمن تركيب 116 كاميرا، و100 جهاز كشف عن المركبات (RVDS)، وكذلك تركيب 114 جهاز بلوتوث، و17 جهاز استشعار حالة الطقس (RWIS)، أما الحزمة الثانية فهي نظام لوحات المعلومات (الرسائل الديناميكية)، وتتضمن تركيب 112 لوحة توفر معلومات آنية للسائقين عن حالة الطرق، وتشمل الحزمة الثالثة تنفيذ أعمال البنية التحتية المتعلقة بالمشروع مثل الأعمال المدنية وتركيب خطوط الألياف البصرية، وشبكة توزيع الطاقة الكهربائية، وتغطي هذه الأعمال قرابة 400 كيلومتر، وتغطي الحزمة الرابعة أعمال النظام المركزي المروري المتقدم، الذي يسهم في دعم اتخاذ القرار، ويوفر خطط الاستجابة التلقائية، والتكامل مع الأجهزة الميدانية والمراكز الأخرى، وكذلك التكامل مع أنظمة العمليات الأخرى، فيما تتضمن الحزمة الخامسة إنشاء مبنى مركز التحكم المروري الذي ينفذ بأحدث المواصفات العالمية في تصميم غرف التحكم من أجهزة وشاشات عرض ضخمة وأنظمة تحكم سهلة الاستخدام وفعالة لمشغلي ومهندسي الأنظمة المرورية الذكية.

مركز تحكم إدارة الحركة المرورية يهدف إلى تحسين زمن رصد الحوادث والازدحامات في طرق الإمارة.