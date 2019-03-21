ولي عهد دبي يعزي في وفاة حرم أحمد خليفة السويدي

المصدر: أبوظبي - وام

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، واجب العزاء في وفاة المرحومة آمنة بنت عبدالله بن شيبان المهيري، حرم أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى خيمة عزاء المرحومة في منطقة القصور في أبوظبي مساء أمس، حيث قدم سموه صادق تعازيه ومواساته إلى زوج الفقيدة وأنجالها خالد وخليفة وخلف أحمد خليفة السويدي، وذوي المرحومة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وأسرتها جميل الصبر وحسن العزاء.

كما قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واجب العزاء.