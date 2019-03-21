بلدية أبوظبي تراقب سقوط الأشجار بـ «الذكاء الاصطناعي»

أفادت مديرة إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي، الدكتورة هدى السالمي، بأن البلدية تدرس استحداث تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة سقوط الأشجار في الشوارع والأماكن العامة، عبر تركيب مجسات على الأشجار في مختلف أرجاء المدينة، والتي يمكن متابعتها من خلال الأقمار الاصطناعية للتأكد من مدى ثبات الأشجار وكمية المياه التي تحتاج إليها، مؤكدة أن الآلية الحديثة ستعطي تحذيرات في حال سقوط الأشجار، بما يحقق صحة وسلامة مستخدمي الطريق.

وأوضحت السالمي، في تصريح صحافي على هامش إطلاق البلدية أمس، جائزة «الخوذة الذهبية»، أن الإدارة ستنفذ الفترة المقبلة برنامج المحاكاة الافتراضية للمخاطر الإنشائية، بما يسهم في توعية العاملين في قطاع الإنشاء بمعايير ومتطلبات تحقيق السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.

وقالت:إن «أبرز المخالفات في قطاع الإنشاء تندرج حول حوادث السقوط من الأماكن المرتفعة، وسقوط المواد المستخدمة في البناء أو الدهس»، مرجعة أسباب سقوط الرافعات التي تم تسجيلها أخيراً، إلى الأخطاء البشرية بوضع حمولة زائدة في الرافعات.

وشدّدت على أن البلدية تعمل مع المقاولين في قطاع الإنشاءات على مراقبة هذا الأمر للحد من زيادة الأوزان ووجود مختص من طرف ثالث. وأوضحت أن جائزة «الخوذة الذهبية» عبارة عن مسابقة في مجال السلامة والصحة المهنية والبيئة لقطاع البناء والإنشاء، تنظمها البلدية، بحيث تكون الفئة المستهدفة لهذه الجائزة الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء بمدينة أبوظبي من مقاولين واستشاريين ضمن النطاق الجغرافي، حيث تنقسم هذه الجائزة إلى فئتين الأولى تتعلق بأداء السلامة والصحة المهنية للكيان وهذا يختص بالكيانات عالية الخطورة والمعتمدة الأنظمة حسب متطلبات «أوشاد»، والثانية تتعلق بتطبيق أفضل الممارسات في مجال البيئة والصحة والسلامة وتشمل جميع الكيانات.

وأطلقت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة، رسمياً أمس، جائزة البيئة والصحة والسلامة للكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء بمدينة أبوظبي «الخوذة الذهبية»، في خطوة تهدف من خلالها إلى تعزيز الممارسات الآمنة في مجال السلامة والصحة المهنية والبيئة في قطاع البناء والإنشاء، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس حرصها على الالتزام بتعزيز مكانتها الرائدة في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والإنشاء، من خلال تشجيع وتحفيز الكيانات العاملة في هذا القطاع للارتقاء بممارسات السلامة والصحة المهنية والبيئة إلى مستويات متقدمة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن في البلدية، المهندس خلفان سلطان النعيمي، أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على حرص البلدية على توفير أفضل الممارسات والمعايير الخاصة بالسلامة والصحة والبيئة لجميع العاملين في المواقع الإنشائية، وتحفيز الشركات والمقاولين على تقديم أقصى درجات الالتزام بالقوانين واللوائح التي ترسخ بيئة عمل آمنة ومطمئنة لجميع العاملين، بما يتفق مع رؤية حكومة أبوظبي وحرصها على حياة وسلامة جميع فئات المجتمع، خصوصاً العمال في المواقع الإنشائية.

حوادث السقوط من الأماكن المرتفعة أبرز

المخالفات في قطاع الإنشاء.

البلدية أطلقت جائزة «الخوذة الذهبية» لتعزيز

السلامة والصحة المهنية.

أشرف جمال - أبوظبي