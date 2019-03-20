«موانئ دبي» الشريك الاستراتيجي لـ«الإعلام العربي» في دورته الـ18

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام العربي، أن «موانئ دبي العالمية» ستكون الشريك الاستراتيجي للدورة الـ18 للمنتدى، في إطار استعداداته النهائية لعقدها، والمُقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتتضمن اتفاقية أبرمها الجانبان العام الماضي دعم المؤسسة الوطنية الرائدة للحدث الإعلامي الأبرز على مستوى المنطقة العربية خلال ثلاث دورات متعاقبة وحتى عام 2020.

وأكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان بن سُليم، أن منتدى الإعلام العربي تحول إلى معلم بارز من معالم المشهد الإعلامي في المنطقة العربية، بما يمثله من قيمة كحدث يجتمع في أروقته أهم وأبرز المعنيين بهذا القطاع من مُفكرين وكُتّاب ومثقفين وقيادات إعلامية عربية وعالمية، تأكيداً على دور دبي ودولة الإمارات عموماً في تفعيل الحوار البناء في كل المجالات، سعياً لإحداث فارق إيجابي في منطقتنا العربية ودفع مسيرة التطوير في مختلف قطاعاتها، بما في ذلك قطاع الإعلام بما له من تأثير مباشر وقوي في المجتمع.

وقال: «المنتدى يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمستقبل، وحرص سموه على أن يكون لدولة الإمارات دور مؤثر في إحداث نقلة نوعية في الإعلام العربي، تلبي احتياجات وتطلعات المُتلقّي في مختلف بلدان المنطقة، وذلك عن طريق تعزيز قنوات الحوار المباشر بين القائمين عليه وضمن مختلف مؤسساته وتنوّع مجالات تخصصها، ويسرنا أن نكون شركاء في دعم هذا الحوار المتواصل الرامي إلى اكتشاف وتفعيل سبل تأكيد دور الإعلام كمحرك دفع إيجابي للحياة بكل مجالاتها في عالمنا العربي».

من جهتها، قالت رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي منى غانم المرّي، إن حرص «موانئ دبي العالمية» على دعم منتدى الإعلام العربي يبرز مدى الوعي الذي تتمتع به الشركة حول قيمة الحوار الهادف الذي يقدمه المنتدى بمشاركة أهم صناع القرار والمؤثرين في قطاع الإعلام في المنطقة، بغية مناقشة سبل النهوض بإعلامنا العربي وتعزيز محتواه بما يواكب المتغيرات المحيطة، ويعين على تجاوز ما قد تفرزه من تحديات.

وأضافت: «شراكة نادي دبي للصحافة الممتدة مع موانئ دبي العالمية شهادة على إدراك مؤسساتنا الوطنية لقيمة ومكانة الإعلام، ونعتز بأن يكون للمنتدى شريك استراتيجي له مكانته المرموقة ودوره الإيجابي الكبير ليس فقط على صعيد اقتصادنا الوطني، ولكن أيضاً على مستوى الاقتصاد العالمي».