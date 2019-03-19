«الخارجية» تطلب 40 تخصصاً علمياً للالتحاق بالعمل الدبلوماسي

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن فتح باب التسجيل، وبدء تلقي طلبات التقديم للراغبين في الانضمام للعمل بالسلك الدبلوماسي في الوزارة، مشيرة إلى أنه يتم التقديم للخريجين الجامعيين الجُدد والمتقدمين العاملين في جهات حكومية أو شبه حكومية، من خلال التسجيل للالتحاق ببرنامج دبلوم الدراسات العليا في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية.

وحددت وزارة الخارجية 40 تخصصاً مطلوباً، هي: الذكاء الاصطناعي والأتمتة، حقوق الإنسان، العلوم السياسية، العلاقات الدولية، القانون الدولي، الأمن الغذائي، العلوم المتقدمة، علوم البيانات، الاتصال الاستراتيجي، الاقتصاد السياسي، الاقتصاد الجزئي ونظرية المباراة، سياسات الاقتصاد الكلي، نظريات التجارة الدولية، الدراسات البحرية، الدراسات العامة، السياسة العامة، الدراسات الثقافية، والفلسفة.

بالإضافة إلى تخصصات علم الاجتماع، الدراسات الأمنية، دراسات النزاع والأمن والسلام، دراسات التنمية، مكافحة التطرف، السياسات المقارنة ودراسة السلوك السياسي، الأدب المقارن، الدراسات الدينية، دراسات المناطق الجغرافية.

وكذلك تخصصات الدراسات الإفريقية، دراسات أميركا اللاتينية، الدراسات الأوروبية، دراسات شرق آسيا والباسيفك، دراسات الشؤون الصينية، دراسات الشؤون الكورية، دراسات الشؤون اليابانية، دراسات الشؤون الأميركية، دراسات جنوب آسيا، دراسات الشؤون البرازيلية، دراسات الشؤون الهندية، ودراسات الشرق الأوسط.

وبينت الوزارة شروط التقديم عبر حسابها على «تويتر»، وهي أن يكون المتقدم مواطناً إماراتياً حديث التخرج بفئة عمرية لا تتجاوز 30 عاماً، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى في التخصصات المطلوبة لدى الوزارة من جامعة أو كلية معتمدة ومعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي في دولة الإمارات، وأن يكون حاصلاً على معدل تراكمي 3.0 أو أعلى، وأن يكون حاصلاً على نتيجة 6.0 أو أعلى في اختبار «آيلتس» الأكاديمي أو ما يعادل ذلك في اختبار توفل، لا يمانع السفر إلى الخارج أو العمل في بعثات خارجية، وإنهاء الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور.

وحول الأوراق والمستندات المطلوبة، بينت الوزارة ضرورة إحضار صور من جواز السفر وخلاصة القيد وبطاقة الهوية وصورة شخصية والشهادات العلمية وسجل الدرجات (المعادلة والتصديق والشهادات من خارج الدولة)، السيرة الذاتية وشهادة الخبرة إن وجدت، وشهادة الآيلتس أو التوفل، شهادة اجتياز الخدمة الوطنية للذكور، ويتم إرسالها إلى Academicdiplomacy@mofaic.gov.ae، وتعبئة الطلب واجتياز شروط القبول والتسجيل.

وتلعب أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، منذ تأسيسها، دوراً جوهرياً في بناء القدرات الوطنية، حيث رسخت مكانتها الرائدة كمركز للتميز في تدريب وإعداد دبلوماسيي وقياديي المستقبل الإماراتيين، حيث خرّجت الأكاديمية دفعات عدة من الدبلوماسيين الإماراتيين المُتمكّنين والمُتميّزين الذين يلعبون دوراً رئيساً في صياغة مستقبل الدبلوماسية الإماراتية، ويسهمون في تعزيز مكانة الدولة، وتحقيق الإنجازات على المستويين المحلي والدولي.

تسليح الطلبة بالمعرفة والمهارات

يهدف برنامج دبلوم الدراسات العليا، الذي تبلغ مدته تسعة أشهر، إلى تثقيف الطلبة وتسليحهم بالمعرفة والمهارات اللازمة، للنجاح في مسيرتهم المهنية الدبلوماسية مستقبلاً، ويجمع البرنامج بين الدورات الأكاديمية والخبرة العملية.

ويتلقى الطلاب تعليمهم ضمن مجتمع حيوي وتفاعلي، يُمكنهم من اكتساب معرفة واسعة بكل جوانب العلاقات الدولية، ضمن أساليب تعليمية حديثة تعكس ديناميكيات القرن الحادي والعشرين، وتتنوع بين المحاضرات واللقاءات والنقاشات التفاعلية، مع مسؤولين دبلوماسيين وصناع قرار عالميين.

ولا يقتصر عمل الأكاديمية فقط على تثقيف الإماراتيين، وإعدادهم لخدمة دولتهم وتمثيلها، بل أيضاً على تزويدهم بالتوجيهات السياسية الأساسية، والرؤى التي تمكنهم من استشراف القضايا الإقليمية والعالمية، التي تؤثر في مكانة دولة الإمارات وتعزز التعاون الدولي، ليسهموا في ترسيخ صورتها الناصعة، وإعلاء شأنها على الساحة العالمية.

أكاديمية الإمارات

الدبلوماسية تلعب

دوراً جوهرياً في بناء

القدرات الوطنية.