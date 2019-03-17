المصدر: دبي-الامارات اليوم.

لاعب

لاعب محترف في نادٍ كبير أثار مشكلات عدة مع ناديه في الفترة الأخيرة، وامتنع عن تنفيذ أوامر مدربه باللعب في أكثر من مباراة، وأصبح مهدداً بالرحيل عن النادي بعد أن تقرر إنهاء عقده في نهاية الموسم الحالي، علماً بأن عقده ينتهي مع النادي بنهاية الموسم المقبل.

حديقة

يشتكي رواد حديقة «الورقاء 3» في دبي، من خلل في دورات المياه، إذ إن الصنابير لا تعمل، فيما المرافق الصحية في حال سيئة، كما أن دورات المياه تقف لفترات طويلة، واشتكوا أكثر من مرة للبلدية لكن من دون حل.

تحايل

اشتكى قراء يرتادون مطاعم في دبي من تحايل بعضها على الزبائن، إذ تعلن أن التوصيل إلى الوجهة المطلوبة مجاناً، لكنها تضيف قيمة التوصيل للفاتورة الإجمالية، مطالبين بمراقبة مثل هذه الممارسات.

مسجد

رداً على شكوى وردت في «سكيك»، أخيراً، حول سوء حالة مسجد الكرفان الوحيد في مجمع رمرام السكني، وبالذات من ناحية التبريد، أوضح مسؤول في «دبي للعقارات» أن الشركة تعمل حالياً على بناء مسجدين بأفضل المعايير في مجمع رمرام السكني بدبي، ويتوقع الانتهاء من إنشائهما خلال عامَي 2020 و2021. كما تعمل الشركة حالياً على نقل موقع المسجد الحالي إلى منطقة جديدة داخل المجمع، بحيث ستدخل تحسينات عليه ليشمل باحة جديدة مظللة للصلاة، بالإضافة إلى تزويده بنظام تكييف حديث لضمان راحة المصلين، على أن يتم الانتهاء من العمل به قبل شهر رمضان المبارك لهذا العام.

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