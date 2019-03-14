المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مواقف

اشتكى مقيم من ارتباك خدمة العملاء في«مواقف» أبوظبي، إذ قام بالاتصال للسؤال عن كيفية تقديم طلب إلكتروني لاستصدار تصريح السكان، فأجابه موظف خدمة العملاء بأن الخدمة الإلكترونية لا تعمل، وطلب منه التوجه إلى مركز الخدمة وتقديم الطلب يدوياً، وعندما توجه للفرع طلبت منه الموظفة تقديم الطلب «أون لاين»، بزعم أنها لا تستطيع إنجاز الطلب يدوياً، ما أسهم في ضياع الوقت، وبذل مجهود كبير لإقناع الموظفة بتنفيذ الطلب يدوياً تجنباً للغرامات اليومية، وهو ما حدث أخيراً.

تخصصات

دعا أولياء أمور المدارس الخاصة إلى تنظيم لقاءات لطلبة الصفوف النهائية وذويهم، لتعريفهم بكيفية اختيار الجامعات والتخصصات الدراسية التي تحتاج إليها سوق العمل وتواكب متطلبات العصر.

رادار

طالب سكان بشارع الوحدة في الشارقة، بتركيب رادار لضبط سائقي الدراجات النارية الذين ينطلقون بسرعات عالية خلال فترات الليل، مسببين أصواتاً مزعجة للسكان، مؤكدين أن وجود رادار متحرك في فترة سابقة كان يحد من مخالفات أصحاب الدراجات النارية.

قفازات

طالب مستهلكون الجهات المسؤولة عن المطاعم في إمارة الشارقة بتنظيم حملة لتوعية العاملين بها بأهمية ارتداء القفازات المطاطية، خلال عملية إعداد الطعام للمستهلكين، خصوصاً لدى مطاعم الفلافل المنتشرة في شارع جمال عبدالناصر.

مفتشون

أدى وجود مفتشين يتبعون بلدية وشرطة الشارقة في شارع جمال عبدالناصر، إلى حرص سائقي السيارات على الالتزام بعدم صف السيارات مؤقتاً لشراء الطعام من المحال المنتشرة في الشارع، ما كان يسبب عرقلة في حركة المرور، مؤكدين أهمية استمرار هذا الوجود مع توعية المحال بعدم تلبية طلبات المستهلكين خارج النطاق النظامي للمحل وموقف السيارات.

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