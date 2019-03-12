كاميرات بـ «طرق دبي» ترصد وجوه المتعاملين لتحديد مدى سعادتهم

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

ترصد هيئة الطرق والمواصلات، في دبي، مدى سعادة المتعاملين بمستوى الخدمات التي تقدمها، عبر كاميرات وزعتها في أربعة مراكز لخدمة العملاء.

وقال مدير إدارة الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، ماهر شيره، إن المبادرة تهدف لقياس مؤشر السعادة، من خلال كاميرات ذكية تحلل مدى سعادة المتعاملين بشكل تقني، حيث تعمل على تحليل تعابير وجوه المتعاملين دون تخزينها للحفاظ على الخصوصية، قبل وبعد إتمام معاملاتهم في مراكز الخدمة، وقياس مستوى السعادة بشكل فوري ودقيق، ما يساعد على توفير تقارير عن تجربة المتعاملين، ما يُمكّن صانعي القرار من اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحسين الخدمة بشكل مستمر.

وأضاف أن الكاميرات تم تصنيعها داخل الدولة بدقة عالية، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتستطيع التقاط صور بمعدل 30 إطاراً في الثانية الواحدة، بالإضافة إلى الضبط التلقائي للمشهد دون فلاش، وتقليل تشويش درجة الإضاءة، لإعطاء أدق المؤشرات لتعابير الوجه. وأشار إلى أن مؤشر السعادة الذكي يرصد التغير في مستوى السعادة للمتعامل، منذ لحظة دخوله المركز وحتى خروجه، وربط ذلك بمستوى الخدمة التي تلقاها، وأن هذه التقنية تخلق جواً من التنافسية الإيجابية بين مراكز إسعاد المتعاملين، باستخدام أسلوب محاكاة الألعاب الإلكترونية (Gamification)، للارتقاء بمستوى خدماتها.