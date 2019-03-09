«قضاء أبوظبي» تبدأ الخطوات التنفيذية لوضع معايير موحدة لسكن الحضانة

المصدر: أبوظبي - وام

بدأت دائرة القضاء في أبوظبي خطواتها التنفيذية لوضع قائمة موحدة بالشروط والمعايير المعتمدة الخاصة بصلاحية وشرعية سكن الحضانة.

وقدمت لجان الخبرة المتخصصة بالدائرة ورشتي عمل في أبوظبي والعين، لمناقشة معايير صلاحية وشرعية مسكن الحضانة، بهدف تأطيرها وفق وثيقة معتمدة ومرجعية لدى اللجان المكلفة من محاكم الأحوال الشخصية معاينة وتقييم سكن الحضانة.

وناقشت الورشتان، بحضور ممثلين عن مكتب حقوق الإنسان في الدائرة، أهم المقترحات حول المعايير التي تعتبر أساسية في سكن الحضانة مع الأخذ في الاعتبار المعايير الدولية وفق المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وشدد المشاركون على ضرورة مراعاة سكن الحضانة متطلبات أصحاب الهمم، إذا كان أحد المشمولين في حق السكن بمنزل الحضانة من هذه الفئة.