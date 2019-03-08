انكسار الخط الرئيس للصرف الصحي في «صناعية الشارقة»

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

أكد مدير عام بلدية الشارقة، ثابت سالم الطريفي، أن الفرق التابعة لقطاع الزراعة والبيئة، من إدارة الصرف الصحي في البلدية، تعاملت مع حادث انكسار مفاجئ في خط ضخ مياه الصرف الصحي الرئيس، الناقل إلى محطة المعالجة الرئيسة في المنطقة الصناعية الخامسة، ما أدى إلى تدفق المياه إلى الطرق الداخلية في المنطقة والشارع الصناعي الأول.

وأكد العمل وفق أرقى المعايير من خلال الذكاء الاصطناعي لاستخدام التحكم بالخط الرئيس عن طريق إيقاف تدفق المياه إليه، لسهولة التعامل مع الانكسار، وتفعيل خطة الطوارئ من سجل المخاطر التابع للبلدية، مشيراً إلى أن الفرق بذلت جهوداً كبيرة، وواصلت العمل منذ الساعات الأولى لصباح أمس، من خلال الصهاريج وأسطول المعدات الثقيلة لدى البلدية. من جانبه، أفاد مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة في بلدية مدينة الشارقة، المهندس حسن التفاق، بأن الخلل نتج عن كسر عَرضَي في الخط الرئيس، فجر أمس.

وقال إن فرق البلدية عملت طفحاً للمياه في المنطقة المحيطة بالخلل، لتفادي طفحها في المناطق الأخرى، وواصلت عملها بكفاءة عالية في سحب المياه ومعالجة الخلل بأقصى سرعة، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى التنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة لتسهيل حركة السير، مؤكداً السيطرة على الخلل في وقت قياسي.