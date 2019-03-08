«تدوير» يزيل الرمال من الطرق بـ 114 آلية و1000 عامل

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلن مركز إدارة النفايات في أبوظبي «تدوير»، عن إزالة الرمال المتراكمة والزاحفة على الطرق الداخلية في إمارة أبوظبي التي تسببت فيها الرياح الشديدة خلال الأيام الماضية، موضحاً أنه خصص 114 آلية وما يزيد على 1000 من القوى العاملة، بهدف الحفاظ على نظافة الطرق والسلامة العامة.

وأفادت إحصاءات صادرة عن «تدوير»، باستبدال حاويات القمامة سعة 240 لتراً بحاويات أكبر سعة 1100 لتر، في المناطق السكنية في البر الرئيس لإمارة أبوظبي، بما يتناسب مع احتياجات تلك المناطق، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة لها، وتنفيذ عدد من الابتكارات والتقنيات الجديدة، شملت استخدام المبيدات الطلائية المبتكرة «اسفلاي»، حيث تتضمن تكنولوجيا متطورة وحديثة لمكافحة الصراصير، واستخدام المصائد الجاذبة للحشرات الماصة للدم، التي تتميز بقدرة عالية على مص الدم، خصوصاً البعوض، من خلال وسائل جذب متعددة، من أهمها انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وتركيب 430 محطة ثابتة لرصد الحشرات الطائرة الماصة للدم، بالإضافة إلى انخفاض في كميات المبيدات المستخدمة من 55 ألفاً و532 لتراً إلى 21 ألفاً و462 لتراً، مشيراً إلى أن لديه أربعة مراكز لتدريب الفنيين على أحدث التقنيات، وأربعة مختبرات لتصنيف حشرات الصحة العامة.

ولفتت الإحصاءات إلى تحقيق «تدوير» انخفاضاً في نسب الإصابة في الآفات الناقلة للأمراض خلال السنوات الخمس الماضية (2013 - 2018)، حيث انخفضت نسبة الإصابة من البعوض من 5.96% إلى 1%، والذباب من 12.5% إلى 1.6%، والقوارض من 7.8% إلى 6.7%، والصرصور الأميركي من 12.3% إلى 4.8%، بالإضافة إلى تحقيق انخفاض في نسب الإصابة ببعوض الانوفليس الناقل لمرض الملاريا من 0.4% إلى 0.04%.

وأوضح «تدوير» أن إدارة مشروعات مكافحة آفات الصحة العامة، تقدم خدمات مكافحة الآفات المجدولة والدورية، والخدمات غير المجدولة، بالإضافة إلى خدمات حجز الحيوانات السائبة، مشيراً إلى أنها تقدم خدماتها من خلال 322 سيارة مجهزة لمكافحة الحشرات، و1240 فنياً، و1251 من المعدات المتخصصة.

«تدوير» حقق انخفاضاً

في نسب الإصابة

في الآفات الناقلة

للأمراض خلال السنوات

الخمس الماضية.