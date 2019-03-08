«أشغال الشارقة» تنجز حديقة البراحة في كلباء

المصدر: سمية الحمادي ـ كلباء

قالت مديرة فرع كلباء بدائرة الأشغال في الشارقة، المهندسة بشاير المنصوري، إن الدائرة انتهت من إنشاء حديقة البراحة في كلباء، مطلع العام الجاري، بكلفة 1.2 مليون درهم، وتشمل إنشاء أسوار ديكورية تحيط بالحديقة البالغة مساحتها 66 ألف متر مربع، ومضمار جري بطول 884 متراً، وممرات من الانترلوك بمساحة 2310 أمتار، وغرفة خدمات، بالإضافة إلى أعمال إنارة ديكورية.

وأفادت المنصوري بأن الدائرة نفذت مشروعات إعمار وصيانة وتأثيث وتصميم عمراني وخدمات عدة، ضمن الخطة التنموية للدائرة، الخاصة بتلبية احتياجات المجالس البلدية، واستهلت الدائرة عامها بإنشاء حديقة المفرق وتم تزويدها بكل وسائل الراحة والترفيه، وتضم مضماراً للجري وملعب كرة قدم مزوداً بعشب اصطناعي، بالإضافة إلى غرفة الحارس، وأخرى للخدمات، ودورات مياه للنساء، وألعاب للأطفال، مع إنشاء أسوار ديكورية تحيط بالحديقة.

وأشارت إلى أن الدائرة انتهت، في منتصف العام الماضي، من إنشاء مبنى دائرة الثقافة، ويتألف من طابقين أرضي وأول، مساحة كل دور 900 متر مربع، و85 موقفاً لسيارات المراجعين والموظفين، منها 28 مظللة، كما تتوافر مواقف خاصة لأصحاب الهمم. ولفتت إلى أن من بين المشروعات الحيوية التي نفذتها الدائرة، نهاية العام الماضي، مجمع مخازن بلدية كلباء، وضم مخازن للأثاث والأسمدة وقطع الغيار، وغيرها من استخدامات للبلدية، بكلفة ثلاثة ملايين و800 ألف درهم.