21 % انخفاضاً في وفيات الحوادث المرورية بالشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف مدير عام إدارة العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، العقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور، عن انخفاض نسبة الحوادث المرورية في الشارقة 14٪ خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2017، مشيراً إلى انخفاض مؤشر الوفيات المرورية 21%، مقارنة بعام 2017، كما انخفضت المخالفات بشكل عام في الإمارة، موضحاً أنه تم تحرير مليون و467 ألف مخالفة في 2018، مقارنة بمليون و626 ألف مخالفة في عام 2017.

وأكد الناعور خلال الملتقى الإعلامي، أمس، أن معدل الوفيات في الشارقة الناتجة عن الحوادث المرورية انخفض بمعدل 21% مقارنة بعام 2017، وبفارق 22 حالة وفاة، لافتاً إلى عدد الوفيات في عام 2018 بلغ 83 حالة وفاة، مبيناً بأن شوارع الإمارة مغطاة بنسبة 70 إلى 80% بجسور وممرات للمشاة.

وأضاف أن وفيات حوادث الدهس انخفضت 25% مقارنة بعام 2017، إذ نتج عن حوادث الدهس 30 وفاة، مشيراً إلى أن حوادث المرور بشكل عام انخفضت بنسبة 14% خلال العام الماضي، مقارنة بالعام 2017، بفارق 70 حادثاً مرورياً، بمجموع 445 حادثاً مرورياً.

وأضاف أن الشرطة نفذت حملات توعية ركزت على الفئات الأكثر تعرضاً للحوادث، ما أسهم في انخفاض الوفيات، مشيراً إلى أن مجلس المرور الاتحادي تبنى التركيز على دور التوعية في توفير السلامة المرورية.