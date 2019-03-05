حظر استخدام القراقير في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2019، بشأن استخدام معدة الصيد بالقراقير في مياه الصيد بإمارة أبوظبي، ابتداءً من الأول من شهر مايو 2019، وذلك في إطار خطة حماية شاملة لضمان تعافي مصايد الأسماك في إمارة أبوظبي، وبناء على توصيات هيئة البيئة - أبوظبي، والدراسات وبرامج الرصد التي أجرتها.

ووفقاً للقرار، فإنه يحظر على جميع مزاولي حرفة الصيد والمسجلين لدى الوزارة، حيازة أو استخدام معدة الصيد بالقراقير في مياه الصيد التابعة لإمارة أبوظبي، وذلك اعتباراً من 1 مايو 2019. كما أن على كل الصيادين المسجلين لدى الوزارة سحب القراقير كافة المملوكة لهم من مياه الصيد التابعة لإمارة أبوظبي، قبل التاريخ المشار إليه، ويستثنى من أحكام هذه المادة اللنشات المصرح لها من قبل هيئة البيئة في أبوظبي باستخدام معدة الصيد بالقراقير، وذلك لأغراض الأبحاث والدراسات العلمية.

جاء القرار استجابة لنتائج المسح، الذي أجرته الهيئة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في مياه الدولة، لتقييم المخزون السمكي، وكشف المسح عن تعرض مخزون الأسماك القاعية للتدهور بشكل كبير.