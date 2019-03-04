"خدمات رأس الخيمة": آليات عاجلة للتخلص من الآبار المهجورة في منطقة شمل

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

باشرت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة أمس تطبيق آليات عاجلة للتخلص من الآبار الجوفية المهجورة في منطقة شمل شمال مدينة رأس الخيمة عبر وضع حواجز خرسانية حول الآبار الوفية المهجورة حفاظا على سلامة أهالي المنطقة.

وقال المدير العام لدائرة الخدمات العامة برأس الخيمة المهندس أحمد الحمادي، إن الدائرة باشرت من خلال فريق الطوارئ والأزمات التابع للدائرة بوضع حواجز خرسانية حول الآبار المجهورة، كما شكلت الدائرة فريق عمل بالتنسيق مع دائرة بلدية رأس الخيمة لإجراء مسح شامل لمنطقة شمل من أجل رصد الآبار المجهورة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أنه سيتم تطبيق آليات واضحة بخصوص الآبار المجهورة من قبل دائرة البلدية بحكم أن تلك الآبار تقع ضمن ممتلكات المواطنين في منطقة شمل، ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ الآليات حسب المعايير المتوفرة في بلدية رأس الخيمة والتي تتضمن ردم الآبار عبر طبقات ومراحل.

وأضاف أن الآليات لن تكون قريبة من الآبار حتى لا تنهدم وتسبب أضرار إذ سيتم ردمها من خلال آلية تسمى (جي سي بي) على بعد ثلاثة متر من قطر الآبار المجهورة.

وطالب الحمادي الأهالي بإبلاغ دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة عبر رقم الخط الساخن 8008118 حال رصدهم آبار مجهورة، وعدم ردمها عبر المعدات الخاصة بهم أو جلب مقاولين لا يعرفون خطورة التعامل مع الآبار المجهورة.