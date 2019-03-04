50 ساحة وملعب أطفال بمناطق سكن المواطنين في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شرعت بلدية دبي بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بإنشاء ساحات وملاعب أطفال بمناطق سكن المواطنين، لحرص سموّه على توفير الحياة الكريمة وكل ما يحتاجه المواطن من خدمات تلبي كل المتطلبات والاحتياجات.

وقال مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري: «بدأنا فوراً بتنفيذ توجيهات سموّه ببناء الملاعب والساحات المخصصة للأطفال، وهي 50 ساحة وملعباً سننتهي منها قبل نهاية 2019، وسيتم توزيعها على مختلف المناطق السكنية التي تشمل مناطق سكنية بديرة وبردبي وند الشبا ولهباب ومدينة حتا». وأضاف: «وجّه سموّه بالأخذ بعين الاعتبار كل ما يسعد رواد هذه الساحات والملاعب التي تعتبر من أهم عناصر البنية التحتية في الإمارة، لتتيح لهم ممارسة هواياتهم المختلفة، علماً بأن الساحات والملاعب تتضمن المرافق الأساسية ومختلف المتطلبات لروادها وستكون بالقرب من منازلهم، وستتوافر بها عناصر الاستدامة».