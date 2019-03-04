«كهرباء دبي» تُتيح استرداد قيمة التأمين عبر «ويسترن يونيون»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي خدمة استرداد قيمة التأمين والمبالغ المستحقة من خلال وكلاء شركة «ويسترن يونيون» حول العالم.

وقال بيان للهيئة إنه من خلال هذه الخدمة، يمكن للمتعاملين تقديم طلب استرداد مبلغ التأمين والمبالغ المستحقة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو تطبيقها الذكي، واختيار استلام المبلغ عن طريق «ويسترن يونيون» من دون أي رسوم إضافية حتى نهاية 31 مايو 2019، وبمجرد استلام الإشعار من الهيئة بأن مبلغ التأمين والمبالغ المستحقة جاهزة للتحصيل، يمكن للمتعامل استلامها عبر فروع وكلاء «ويسترن يونيون» بالعالم.