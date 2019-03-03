المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تهوّر

اقتربت سائقة بسرعة مرتفعة من ممر المشاة على أحد طرق واحة دبي للسيليكون، ما أثار الخوف والارتباك لدى المارة، من بينهم طفل رضيع برفقة والديه، ومع ذلك أطلقت السائقة آلة التنبيه، للتعبير عن انزعاجها من اعتراض المارة على أسلوبها المتهور في القيادة!

موعد

قال مراجع إنه أجرى فحصاً للمعدة والقولون في مستشفى راشد، وحصل على موعد بعد شهرين لمراجعة الطبيب لمعرفة النتيجة. ودعا إلى إعادة النظر في الإجراءات بطريقة تسرّع إجراءات التشخيص والعلاج.

مشاة

اقترح سائقون تشييد جسر للمشاة مقابل محطة مترو شرف دي جي، لافتين إلى توقف حركة السير، وتكدس المركبات في طوابير على الطرق الفرعية والداخلية، أثناء نزول الركاب من المترو، واستخدامهم ممر المشاة على الطريق.

مرافق

تعاني حديقة الممزر في دبي تلفاً في المنصات المخصصة للشواء، داعين البلدية إلى إجراء صيانة لمرافق الحديقة، بما يتناسب وعدد المرتادين، خلال الإجازات الأسبوعية.

حمّامات

نوّه زوّار للقرية العالمية بالاهتمام بنظافة الحمامات، وتوفير كادر كبير لهذه الغاية، مشيرين إلى أن بقاء الحمامات نظيفة مع استخدامها من قِبَل الآلاف في اليوم الواحد، يعتبر تحدياً كبيراً، لكنَّ المنظمين نجحوا فيه.

لعبة

تداول روّاد لمواقع التواصل الاجتماعي لعبة إلكترونية تسمى «مومو»، تضم شخصيات كرتونية وصفوها بالمقززة، وتتوعد الأطفال بالموت. داعين الآباء والأمهات إلى مراقبة ما يشاهده أطفالهم، وخطورة تلك الألعاب على صحتهم النفسية.

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