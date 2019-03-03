توقف الصيد فيرأس الخيمة نتيجة الأحوال الجوية

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

قال نائب رئيس جمعية رأس الخيمة للصيادين، حميد الزعابي، إن حركة الصيد توقفت صباح أول من أمس، بسبب الرياح القوية وارتفاع الأمواج في البحر، وتابع أن جميع الصيادين امتنعوا عن النزول للصيد، بسبب الحالة الجوية المتقلبة.

وأوضح، لـ«الإمارات اليوم» أن دكات بيع السمك في سوق رأس الخيمة للأسماك فارغة، ولا توجد أسماك طازجة محلية، وأن جميع الأسماك المتوافرة مستوردة مثل السيباس والسوبريم، وأسماك تربية الأحواض المائية مثل الهامور، مشيراً إلى أن سوق السمك تشهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد المستهلكين الذين يفضلون الذهاب إلى الجمعيات التعاونية لشراء الأسماك بدلاً من أسواق السمك التي تشهد انخفاضاً كبيراً في كميات الأسماك المعروضة.

وأضاف أن أسعار الأسماك ارتفعت بنسبة متفاوتة، نتيجة توقف حركة الصيد، وأن معظم المستهلكين يفضلون شراء الأسماك الطازجة عن الأسماك المجمدة أو المستوردة، موضحاً أنه من المتوقع أن تعود سوق السمك إلى نشاطها بعد استقرار الحالة الجوية ونزول الصيادين للبحر.